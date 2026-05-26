高市総理はきょう、去年の自民党総裁選などで、自らの陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとする一部報道をめぐり、「動画作成の依頼をしたやりとりの存在は確認できなかった」などと、改めて関与を否定しました。野党側は、仮にこの問題が事実であれば、「総理辞任どころか、議員辞職にもつながりかねない重大な問題だ」と強く迫りました。立憲民主党杉尾秀哉 参院議員「高市陣営として動画作成を依頼してい