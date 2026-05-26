長女に暴行を加えたとして警視庁に現行犯逮捕され、その後釈放された、巨人の阿部慎之助監督（47）が26日、都内の球団事務所で会見した。阿部監督は、同日朝、山口寿一オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理されたという。会見冒頭で阿部監督は「本日はこのような謝罪の場を設けていただきまして、誠にありがとうございます。私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑