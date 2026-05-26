◇ア・リーグアストロズ9―0レンジャーズ（2026年5月25日アーリントン）アストロズの今井達也投手（28）が25日（日本時間26日）、敵地でのレンジャーズ戦に先発し、6回無安打無失点の好投を披露。4月4日（同5日）アスレチックス戦以来、51日ぶりとなるメジャー移籍後2勝目を挙げた。チームは継投でのノーヒットノーランを達成し、4連勝となった。制球に苦しんだ初回を無失点でしのぎ、自らのリズムをつかんだ。初回、先