東京大学大学院の元教授らに高級クラブなどで接待をした罪に問われている一般社団法人の代表理事に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。「日本化粧品協会」の代表理事・引地功一被告は東大大学院の元教授・佐藤伸一被告らに便宜を図ってもらう見返りに高級クラブや風俗店でおよそ380万円の接待をしたとして贈賄の罪に問われています。東京地裁は判決で「1年余りでおよそ30回の遊興接待をし、内容も性的志向が強いもので、