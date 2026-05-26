テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう26日放送回では、40万円で購入した歴史的人物の文書にド級値の鑑定結果が出る。【動画】あの有名人物の名前も…40万円で購入した書簡→“ド級値”の鑑定結果へ30年前、銀行に行った際、駐車場に絵画が山積みの車が停めてあったため、なんだろう？と思っていると「絵に興味ありませんか？」と話しかけられた。依頼人はそこから一気にハマり、使った総額はゆうに