ロシアのラブロフ外相はアメリカのルビオ国務長官と電話会談し、ウクライナによる民間施設への攻撃の報復として、首都キーウへの攻撃を始めると伝えました。ロシア外務省によりますと、ラブロフ外相はルビオ国務長官に対し、キーウにあるウクライナ軍の関連施設などへ攻撃を開始すると通知したということです。ロシア外務省は、ロシアが占領するウクライナ東部ルハンシク州の学生寮などの民間施設に22日、ドローン攻撃があったとし