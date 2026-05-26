昨年スタートした日本音楽事業者協会主催のイベント「GMO渋谷エンタメ祭」の1プログラムとして上演されるコンサート「JAMEMUSICALCONCERT」の詳細が明らかになった。ミュージカル界を引っ張るスターたちが一堂に会して美声を届ける企画で、ダイアモンド☆ユカイ、知念里奈、市川由紀乃、東啓介、小向なる、山崎玲奈の出演が決定した。第1弾では山崎育三郎、古川雄大、濱田めぐみ、海乃美月、黒羽麻璃央が発表されていた。