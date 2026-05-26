東京・新宿歌舞伎町の「トー横」で知り合った女性を海外の特殊詐欺拠点に送り込もうと誘拐したとして、暴力団組員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、山尾輝斗容疑者は去年、「トー横」で知り合った女性に「お前カンボジアに行けよ」「内臓を売れよ」などと言って、新宿区のネットカフェにおよそ1週間誘拐した疑いが持たれています。山尾容疑者は、女性のホストクラブへの「売掛金」を立て替えたと主張し、その返済のため