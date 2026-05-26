「シンガポールで内臓売れ」などと言い、女性を海外に送り込むため誘拐した疑いで男が逮捕されました。住吉会系暴力団組員の山尾輝斗容疑者は去年、20代の女性を海外に送り込むため、東京・歌舞伎町のネットカフェに滞在させるなどして誘拐した疑いが持たれています。山尾容疑者は、女性に見張りをつけ、GPS付きの携帯電話を持たせたうえで、「ホストクラブの350万円を立て替えた。シンガポールで内臓を売れよ」と言ってパスポート