読売巨人軍は先ほど取材に応じ阿部慎之助監督の「辞任」を発表しました。阿部監督はきのう、長女に対する暴行の疑いで逮捕されその後、釈放されていました。午前中にオーナーと面会し直接「辞任」の意思を伝えたとのことです。阿部監督はその際「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と、謝罪しました。山口オーナーは「暴力をふるった事実は重く監督を続けることは許されないと判断しました」、「ファンの皆様とすべてのプロ野球関