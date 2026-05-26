アニメ映画「君の名は。」などで知られるアニメーション監督の新海誠氏（51）が26日、自身のXを更新。この日発表された月刊誌「ダ・ヴィンチ」の休刊を受け「貴重な場所でした」とコメントした。同誌で数々の連載を掲載してきた新海氏。「『秒速5センチメートル』も『言の葉の庭』も、『ダ・ヴィンチ』で小説連載をさせていただいていました」と振り返った。続けて「毎月読者に物語を受け取ってもらえる場所は、一作あたり制