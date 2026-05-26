KADOKAWA「ダ・ヴィンチ編集部」が26日、10月6日発売の号を最後に休刊すると発表した。公式Xなどで「【読者の皆様へ大切なお知らせ】雑誌『ダ・ヴィンチ』は2026年11月号（10／6発売）をもって休刊することに決まりました」と発表。「創刊以来、長きにわたり『ダ・ヴィンチ』をご愛読いただいた皆様、並びに雑誌制作に関わってくださった関係各位に、編集部一同より心から感謝申し上げます。定期購読をしていただいている皆様に