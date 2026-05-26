元NHKのフリーアナウンサー武田真一が、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に26日、生出演。多発する「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」による強盗について「社会の敵」と断じた。番組では、東京都小金井市の住宅に強盗に入る目的でドライバーを所持していたとして、警視庁が24日、強盗予備の疑いでいずれも住所職業不詳の干場勇生容疑者（30）と山川龍治容疑者（20）を現行犯逮捕した。2人は同日早