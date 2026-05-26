オランダ１部フェイエノールトで今季２５得点をマークした日本代表ＦＷ上田綺世（２７）にクラブとの契約延長を求める声が出ている。今季に覚醒し、リーグ得点王になった上田には欧州各クラブが熱視線を注ぎ、今夏のステップアップ移籍が確実視されている。ドイツ勢に加えて、イングランド・プレミアリーグのトットナムやエバートンが獲得への興味を示す中、ＭＦ三笘薫の所属するブライトンやＭＦ田中碧のリーズも日本人ストラ