飼い主さんに構って欲しい猫さんは、「ねぇねぇ」と話しかけながら、前足でポンポンとやさしく触れてくるのだそう。動画は1.8万回以上も再生され、「ねぇって言ってます！！！かわいい」「きいてくれないねー」とのコメントが集まっています。 【動画：『かまってほしい猫』→飼い主の横に座ると…人間味あふれすぎる『アピールの様子』】 飼い主さんに構って欲しい猫さんが取った行動 Instagramアカウント「h