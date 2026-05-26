134万回以上視聴され4.8万「いいね」を獲得しているのは、瀕死だった子猫が少しずつ生きる力を身につけていく様子。生きることをあきらめなかった子猫には、視聴者から「幸運の猫ちゃん」「見違えるほど美人さんになって」などのコメントが届いています。 【動画：意識もなく『瀕死だった子猫』を保護してお世話した結果…『見違える変化』に涙が止まらない】 意識を取り戻した子猫 Instagramアカウント「むぎ と すず」に