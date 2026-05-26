年齢を重ねるにつれ、髪のパサつきやまとまりにくさが気になり、上品さをキープするのが難しく感じることも。そんな時はただ短く切るのではなく、レイヤーでくびれを作って扱いやすくしたり、地毛になじむカラーで艶を補ったりして、大人の余裕を添えてみましょう。今回は藤沢南口のヘアサロン@rico_salonさんのInstagram投稿から、大人が参考にしやすい上品なヘアスタイルをご紹介します。 カーキグレ&#