ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が25日（日本時間26日）、本拠地ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。初回に18号ソロを放ち、4打数1安打でチームの3-1の勝利に貢献した。敵地放送局は圧巻の本塁打に、おもわず仰天していた。1点を先制された初回裏。第1打席で村上が魅せた。相手先発マシューズの初球のフォーシームを豪快に引っ張り、ライトスタンドへ。打球速度105.7マイル（約170.1キロ）、飛距離