猫が好きすぎると「ついやりがちなNG行為」5選 1.無理やり抱っこやキスをする 猫をぬいぐるみのように抱きしめたり、顔を近づけてキスをしたりするのは、多くの飼い主がやりがちな行動です。 しかし、猫にとって体を押さえつけられることは「捕食者に捕まった」という恐怖に近い感覚を与えます。特に足が地面から離れる抱っこは、すぐに逃げられない不安を感じさせます。 嫌がって手足を突っぱねたり、しっぽ