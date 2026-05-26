ある土曜日。仕事に向かう友人Aは、自身の夫に小学1年生の娘を任せました。しかし、夫の「あり得ない無責任な行動」のせいで、事態は最悪の方向へ転がっていきます。夕方、遊びに来ていた娘の友達を家まで送ろうと、玄関を開けた瞬間……あわや誘拐犯にされかけた、背筋の凍るご近所トラブル実話です。 土曜出勤の日。夫に任せた小学1年生の娘 私が慌ただしく働いていた頃、娘はまだ小学1年生。ある土曜日、夫の「仕事が休み