プロ野球巨人の阿部慎之助監督（47）が2026年5月25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕されたことを巡り、インターネット上で巨人ファンが監督や娘に対する「誹謗中傷」をやめるよう呼びかけた。「誹謗中傷は訴えられますよ！ 絶対に辞めましょう！」 報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、19時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官に逮捕された。 警察の取り調べに