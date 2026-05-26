FIFAが公式ソングを公開開幕まで約2週間となった北中米ワールドカップ（W杯）は、参加国数が32カ国から48カ国に大幅に増え、史上最大規模で行われる。決勝では史上初めてハーフタイムショーが行われることとなっており、マドンナ、シャキーラ、BTSが登場することで話題となっている。そんなW杯に向けて国際サッカー連盟（FIFA）は49歳の歌姫、シャキーラが歌う公式ソングを発表。そのプロモーションビデオ（PV）に日本代表選手