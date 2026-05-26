秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW―WAの山本佳志、塩田将己がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースのインタビューに応じた。2023年6月に開催された「夢を諦めるな！オーディション」の合格者から誕生。同じオーディションから結成されたMATSURI、昭和歌謡の先輩・純烈に対する思いや、今後の目標について語った。 【写真】熱く語るSHOW-WAの塩田将己と山本佳志