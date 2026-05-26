貯金を2ケタ「10」に乗せての交流戦突入は、球団史上初。前年最下位から2位に躍進するヤクルトである。【もっと読む】春季キャンプ ヤクルト編（秦真司 監督探訪2026）46試合で28勝18敗。首位阪神を0.5差で追う。チーム打率は.243ながら、犠打はリーグ最少の5。リーグトップの34盗塁の足を絡めて、得点を稼ぎつつ、チーム防御率3.10と安定感ある投手陣で接戦をモノにするのが池山隆寛監督（60）のスタイルだ。先制すれば実に