人間が砂糖を好むようになったのは、狩猟採集生活を送っていた時代に高カロリーな食品を効率よく手に入れるためだったといわれていますが、近年はいつでもどこでも砂糖入りのドリンクやお菓子を手に入れられるようになりました。20件以上の研究結果を対象とした新たな分析により、砂糖たっぷりの食事が脳に与える悪影響が明らかとなりました。Cognitive and behavioural effects of high-fat, high-sugar diet reversal: a systema