2011年に発行された「Microsoftセキュアブート証明書」の有効期限が2026年6月に迫っています。期限が来ると何が起こるのか、ユーザーは何をすればいいのかについて、Microsoftが解説しました。Microsoft reveals what happens to Windows 11 PCs if you ignore the Secure Boot deadline in June 2026https://www.windowslatest.com/2026/05/26/microsoft-reveals-what-happens-to-windows-11-pcs-if-you-ignore-the-secure-boot-d