日本音楽事業者協会（音事協／ＪＡＭＥ）が主催し、東京・渋谷で開催される総合エンターテインメントフェス「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」のプログラムのひとつとして実施するコンサート「ＪＡＭＥＭＵＳＩＣＡＬＣＯＮＣＥＲＴ」（７月１１日、ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡ）の第２弾出演者として、ダイアモンド☆ユカイ、知念里奈、市川由紀乃、東啓介、小向なる、山粼玲奈が参加することが２６日、発表さ