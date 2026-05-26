☆阪神―日本ハム（１８：００・甲子園）阪神＝西勇、日本ハム＝伊藤セの首位を奪い返した阪神は交流戦初戦で２６日、日本ハムと対戦する。１９日の中日戦でデビューしたドラフト１位ルーキーの立石は初戦から１、１、３、２、２と５戦連続安打。２４日の巨人戦では５回に竹丸からプロ初本塁打を放つなど、勢いが止まらない。立石の５試合の打撃成績は日相手打撃結果１９中日中安、遊併、三振、中飛２０中日遊ゴ、