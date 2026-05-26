ディズニー・チャンネルにて、6月9日に迎える「ドナルドダック」のお誕生日を記念した、朝から晩まで“ドナルド尽くし”でお祝いする特別編成番組「ハッピーバースデー！ドナルドダック」を放送。ディズニージュニアでは、6月7日に一足早く「ドナルドダック」のお誕生日をお祝いできる番組として 『ミッキーマウス クラブハウス プラス』より「ドナルドのクラブハウス」のエピソードを日本初放送でお届けするなど「ドナルドダック