Martini Limited Edition サウンドアースは、QoAブランドのフラッグシップ有線イヤフォン「Martini」の限定モデル「Martini Limited Edition」を発表した。5月29日発売予定で、全世界499台限定。価格は111,840円。 「カクテルの王様」として知られるマティーニの名を持ち、「名作には、もう一度乾杯する価値がある」とし、デザインではオリーブグリーンを追求。「味わいを引き立て、香りを添え、甘