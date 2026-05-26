２６日から交流戦が開幕。巨人は昨季のパ王者、ソフトバンクと対戦する。昨年は栗山巧（西武）の３３７安打を抜き、プロ野球最多の交流戦通算３３８安打とした坂本に今年も記録更新の期待がかかる。まずは坂本の代名詞とも言うべき二塁打（カッコ内の所属は最終所属）。（１）６９今江敏晶（楽）（２）６８坂本勇人（巨）（３）６７鳥谷敬（ロ）現在６８本で、トップの今江にあと１と肉薄して