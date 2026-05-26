馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はモズメイメイが勝った２０２３年の葵Ｓを取り上げる。究極のスタートダッシュでゲートが開いた瞬間、勝負は決まった。“フライング”を疑いたくなるようなロケットスタートに、スタンドがどよめいた。ゲートが開いた瞬間、モズメイメイが他馬より１馬身も出ていた。「スタートが速い馬ですけど、タイミングが合いすぎてしまって」。武豊も目を丸くした好発