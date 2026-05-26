元ＨＫＴ４８で、女性アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」のメンバー・村川緋杏（びびあん）の顔面ドアップショットにファンはくぎ付けだ。村川は２６日までに自身のインスタグラムに「＃米フェスライブ最高に楽しかった長岡の美味しそうなご飯にそそられてすぐ着替えちゃってヒートテックＰｈｏｔｏ豚汁におにぎりにステーキ美味しかった新潟の人柄も素敵で暖かかったな〜幸せっ」とつづり、ソロショットを