横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、白桃まるごと1個＆国産マンゴーたっぷりの「プレミアムかき氷」登場。さらに、ピーチとマンゴーが織りなす、期間限定のアフタヌーンティーも提供されます☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」プレミアムかき氷／アフタヌーンティー 提供期間：2026年6月1日（月）〜提供場所：ラウンジ「シーウインド」2F予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-