サッカー日本代表“SAMURAI BLUE”に密着したスポーツドキュメンタリー映画『SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026 TM「ONE CREATURE」無数の個性、ひとつの生きもの。』（6月5日公開）のオープニング挿入曲にJI BLUEの楽曲「景色」が決定した。【動画】JI BLUEのコメント映像今回のW杯への出場権を史上最速で獲得した、森保一監督率いるSAMURAI BLUE。本作は、「AFCアジアカップ2023」やワールドカップアジア予選、