2026年8月で連載15周年を迎える漫画『ふらいんぐうぃっち』の既刊全巻の重版が決定した。別冊少年マガジン編集部によると、「映像化のタイミングではなく、年1冊ペースで刊行を続ける作品が、連載15年目を前に“既刊全巻同時重版”となるのは異例のケースとなります」と説明した。【画像】公開された『ふらいんぐうぃっち』新刊イラスト重版の経緯について、同編集部は「作品ならではの空気感と、“何度でも読み返したくなる心