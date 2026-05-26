漫画『ダンダダン』初の舞台『「ダンダダン」〜Occulticオカルティック Stageステージ〜』の出演キャストが発表された。霊媒師家系で、幽霊は信じるが宇宙人を信じない女子高生・モモ（綾瀬桃）役は、元AKB48の村山彩希、オカルトマニアの男子高生・オカルン（高倉健）役は二宮礼夢、妖怪・ターボババアの呪いで変身したオカルン（変身）役は百名ヒロキが務める。オカルンの変身前と変身後は、オーディションによって選出された2