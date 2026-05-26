25日、東京・銀座の複合施設「GINZA SIX」に入る銀行のロビーで男が催涙スプレーとみられるものを噴射して逃走し、29人がケガをした事件で、男がロビーに入りまもなくスプレーを噴射したとみられることがわかりました。この事件は25日正午ごろ、中央区銀座の複合施設「GINZA SIX」に入る三井住友銀行銀座支店のATMが設置されたフロアで、男が催涙スプレーのようなものを噴射したあと逃走し、複数の男女が喉の痛みを訴えたものです