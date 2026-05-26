きょう未明、愛知県みよし市で乗用車とトラックが正面衝突する事故があり、乗用車を運転していた男性が死亡しました。 【画像を見る】大破した乗用車 トラックと正面衝突 乗用車を運転していた20代くらいの男性が死亡 きょう午前0時半過ぎ、みよし市三好町の県道で「男性一人が車内に閉じ込められている。意識がないかも」と消防から警察に連絡がありました。 【画像を見る】大破した乗用車 事故があった現場 乗用車を運転して