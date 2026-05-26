◇MLB ホワイトソックス3-1ツインズ(日本時間26日、レート・フィールド)MLB・ホワイトソックスの西田陸浮選手がメジャー初昇格をつかみました。西田選手は東北高校からマウント・フッド短期大学に留学した後、オレゴン大学へ編入。23年MLBドラフト11巡目で指名され、ホワイトソックスへと入団しました。日本時間26日にメジャー昇格が発表され、同日の試合に「9番・ライト」で先発出場を果たしました。この試合には同じく日本人野手