２６日の県内は高気圧に覆われ晴れ、多くの観測地点で午前中から気温が２５℃以上となっています。気温の高い状態は２８日まで続き、その後、平年並みに戻るとみられますが、新潟県含む北陸地方では５月３１日頃から、かなりの高温が予想されています。新潟地方気象台によりますと、北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日もある見込みです。３１日頃からの５日間の平均気温は平年より