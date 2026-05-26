ALS啓発を目的とした音楽フェス『MOVE FES（ムーブフェス）. 2026（10th ANNIVERSARY）』の全出演アーティストとタイムテーブルが発表された。同イベントは、2026年6月20日（土）に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催。2016年にスタートした『MOVE FES.』は、ALS患者であり、総合プロデューサーを務める武藤将胤（EYE VDJ MASA）が企画・演出する音楽フェスで、今年は開催10周年の節目を迎える。テーマには「THANKS X RESPECT. 感謝