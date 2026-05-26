25日(現地時間)、ACミランは声明を発表し、その中でマッシミリアーノ・アッレグリ監督と幹部職員の解任を発表した。声明によれば、アッレグリ監督のほかにジョルジョ・フルラーニCEO、イグリ・ターレSD(スポーツディレクター)、ジェフリー・モンカダTD(テクニカルダイレクター)もクラブを去ることになったという。上層部の中で留任となったのは、シニアアドバイザーのズラタン・イブラヒモビッチ氏だけのようだ。ACミランは、24日