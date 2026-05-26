1974年の西ドイツ大会以来となる52年ぶりのW杯出場を手にし、歓喜に沸いたハイチ代表。ただ、戦力的には厳しいと言わざるを得ない。ハイチはW杯でブラジル、モロッコ、スコットランドと同じグループCに入っているが、このグループは明らかにブラジルとモロッコの力が上だ。スコットランドも欧州トップリーグで活躍する選手を擁しており、実力的にはハイチが1番下と見られる。本大会へハイチもタレント探しに動いており、ターゲット