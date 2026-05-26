インターネットイニシアティブ（IIJ）は、SIMフリースマホを販売する「IIJmioサプライサービス」に、「Galaxy A57 5G」と「Nothing Phone (4a)」を追加した。他社からの乗り換え（MNP）で割引価格となる。 新たに追加されたのは、Galaxy A57 5G（8GB/128GB）と、Nothing Phone (4a)（8GB/128GB）の2機種。 通常価格は、Galaxy A57 5Gが7万9800円、Nothing Phone (4a)が5万9800円となる。なお、回