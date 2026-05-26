フェラーリが同社初の電気自動車「Ferrari Luce(フェラーリ ルーチェ)」を発表しました。Appleの元最高デザイン責任者であり、iPhoneやiMacをデザインしたことで知られるジョニー・アイブ氏が設立したLoveFromと共同でデザインしたことでも注目を集めています。Ferrari Luce - Ferrari.comhttps://www.ferrari.com/en-EN/auto/ferrari-luceFerrari reveals its first EV, with design help from Jony Ive | The Vergehttps://www.t