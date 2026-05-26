俳優のかたせ梨乃（69）が、23日放送のテレビ東京『土曜ゴールデンあさこ･梨乃の5万円旅24 福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP』に出演。本名が明かされた。【全身カット】華ありすぎ！さすがの貫禄をみせたかたせ梨乃番組では、福島県いわき市・小名浜港からスタートし、バスと鉄道を乗り継ぎ翌日午後5時までに、飯坂温泉にある「摺上川ダム」を目指した。道中、電車に乗っている際に、「杉田（すぎた）」という駅を通過し