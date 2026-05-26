セブン‐イレブン・ジャパンは、6月3日から6日の4日間、午後4時〜午後8時までの夕方限定で、対象の揚げ物・フランク各種が半額になるタイムセールを開催する。【写真】やみつきに！ジューシーな「ザクチキ（魅惑のうま辛）」対象商品は、人気の「ななチキ」や「ザクチキ」、「揚げ鶏」など、レジ横の揚げ物・フランク各種。夕食のおかずやおつまみとして手軽に楽しめる。■対象商品（一例）「ななチキ」セール価格：125.28円通