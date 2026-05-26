1992年に亡くなった伝説のロックスター、尾崎豊さん（享年26）の妻・尾崎繁美さんが25日までに、自身のインスタグラムを更新。38年目の結婚記念日を報告した。「5/12は豊と私の38年目の結婚記念日でした」と書き出された投稿。「1988年5月吉日。新婚旅行で訪れた神戸・六甲山。ケーブルカーから見えたまばゆい新緑と、どこまでも広がる青空が印象的で。でも、何より…あの日の豊が、息をのむほどカッコ良くて」と振り返っ