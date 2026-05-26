フェイエノールトは25日、U−20日本女子代表（ヤングなでしこ）MF板村真央が、フラウエン・エールディヴィジ（オランダ女子1部リーグ）の年間最優秀選手（MVP）に選出されたことを発表した。現在19歳の板村は、先月まで行われていたAFC U−20女子アジアカップ2026で「10番」を背負うなど、ヤングなでしこの中心選手として活躍。今シーズンのフラウエン・エールディヴィジではチームトップの8ゴールをマークし、フェイエノール